Coupe du monde 2022 : Luis Suárez ne regrette pas sa main contre le Ghana en 2010

Alors que l’Uruguay a rendez-vous avec le Ghana ce vendredi 2 décembre, Luis Suárez est revenu sur sa main pendant la Coupe du monde de 2010 lors de leur dernière confrontation.

Pas de regrets pour Luis Suárez. En 2010, en quart de finale, l’Uruguay et le Ghana s’étaient affrontés dans un match déterminant pour la suite. Une rencontre qui avait fait polémique après une main de Luis Suárez. Douze ans après, le joueur se remémore cette action.

«Je n'ai pas à m'excuser pour ce que j'ai fait», a confié l’Uruguayen en conférence presse avant ses retrouvailles avec le Ghana.

Il y a douze ans, alors que le Ghana et l’Uruguay se tenaient tête (1-1), Luis Suárez avait volontairement arrêté un potentiel but ghanéen avec ses mains.

Une action qui lui avait valu un carton rouge et un penalty pour le Ghana. Malheureusement pour eux, les joueurs ghanéens n'étaient pas parvenus à le concrétiser. Les deux équipes s'étaient départagées aux tirs au but et c’est la Celeste qui l’avait emporté.

«Ce n’est pas ma faute»

Luis Suárez s’est ainsi expliqué : «J'ai touché le ballon de la main, mais le joueur ghanéen a manqué le pénalty, pas moi. Peut-être que je me serais excusé si j'avais blessé un joueur, ce qui n'a pas été le cas».

«Ce n’est pas de ma faute» a-t-il conclu.

Ce vendredi 2 décembre, le Ghana espère prendre sa revanche pour confirmer sa deuxième place du groupe G et ainsi se qualifier tout en éliminant l’Uruguay.