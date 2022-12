Coupe du monde 2022 : Hugo Lloris va égaler le record de sélections de Lilian Thuram

À la veille du huitième de finale de l’équipe de France contre la Pologne, lors de la Coupe du monde au Qatar, Hugo Lloris, a donné une conférence de presse. Il est revenu sur le record de sélections en Équipe de France qu'il égalera ce dimanche 4 décembre.

Après Lionel Messi et son 1.000e match en carrière, c'est Hugo Lloris qui va entrer dans l'histoire dans l'histoire en devenant le footballeur avec le plus de sélections en équipe de France. Il égale le record de Lilian Thuram (146 sélections) et il pourrait même le dépasser si la France se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

«Ce n'est pas rien. Je suis très honoré de ces chiffres, très fier, même si à l'aube d'un huitième de finale de Coupe du monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, cette compétition passe avant tout, j'ai envie de conserver toute mon énergie pour demain (dimanche 4 décembre) parce que c'est une nouvelle bataille qui nous attend, on aura besoin de toutes nos forces. C'est quelque chose que j'apprécierai davantage une fois la compétition terminée, en espérant qu'elle se finisse au mieux», a déclaré le portier de l'équipe de France en conférence de presse.

Il en a aussi profité pour aborder les forces de l'équipe polonaise avant le huitième de finale décisif contre la Pologne. «Clairement, il fait partie des meilleurs N.9 au monde, depuis un certain nombre d'années. C'est un élément important de cette équipe. Cela reste un collectif, une équipe qui prend beaucoup de plaisir à défendre et souffrir. Lewandowski peut faire la différence à tout moment. (Wojciech) Szczesny réalise un tournoi fantastique. Si la Pologne est en huitièmes de finale, elle le doit à son gardien de but», a ajouté le gardien de Tottenham.

