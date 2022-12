Coupe du monde 2022 : Pologne, Lewandowski, Lloris… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Didier Deschamps

À la veille du huitième de finale de l’équipe de France contre la Pologne, lors de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a donné une conférence de presse. Voici les principaux points abordés par le sélectionneur des Bleus.

Sur les matchs à élimination directe

«C'est une autre compétition qui commence. Ce n’est pas la même chose que la première. Avant, il y avait trois matchs sûrs, mais là, il n’y en a plus qu’un. Il faut faire en sorte qu'il y ait un autre match derrière. Ce sont des matchs couperets pour toutes les équipes.»

Sur le match contre la Suisse lors du dernier Euro

«Parler du passé, surtout de celui-là, je ne vois pas l'intérêt. Les sensations vécues par ceux qui y étaient, ils n'ont pas envie de les revivre. Le seul point commun, c'est que c'est en huitième de finale. Ce n’est pas le même adversaire. Je ne tombe pas dans une routine, mais je ne vais pas en rajouter non plus, je ne veux pas amener un peu plus de stress à notre sérénité, notre tranquillité. Mais on sait qu'il y a une place en quart de finale au bout. Le niveau de difficulté augmente. Les exigences doivent être encore plus élevées.»

Sur le record de sélection d’Hugo Lloris

«Il va égaler Lilian Thuram que j’ai bien connu. Les records sont tous faits pour être battus. C'est une longévité de deux joueurs exemplaires, de grands professionnels, qui se sont maintenus au très haut niveau. Tous les records ont une signification, celui-là est parlant par le nombre de sélections que cela représente sur des années et des années au plus haut niveau.»

Sur les surprises lors de la phase de poules

«Tous les matchs sont difficiles. Hier soir encore, ça pouvait basculer dans un sens comme dans l’autre. Les adversaires sont là et même s’ils ne jouent pas la qualification, le fait de pouvoir gagner des matchs, c’est aussi important pour eux. Après, il y a des équipes qui pouvaient se permettre de gérer et cela amène un peu plus d’incertitude. Toutes les équipes sont très bien préparées.»

Sur la sélection polonaise

«Cette équipe de Pologne défend très bien, elle aime ça, elle adore ça. Mais il ne faut pas la limiter à cela. Dans le secteur offensif, c'est une équipe compétitive, avec un noyau de joueurs d'expérience. Dans l'abnégation, il y a du répondant (...) Il faut limiter l'influence (de Robert Lewandowski). Moins il aura de ballons, moins il sera dangereux. C'est un joueur intelligent, avec une habileté technique, qui utilise très bien son corps. Le moindre ballon peut être dangereux avec lui.»

