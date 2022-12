Coupe du monde 2022 : pour la première fois, les six continents au rendez-vous des huitièmes de finale

Les six continents du globe auront, a minima, un représentant lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une première dans l’histoire.

Pour la première fois depuis la création de la Coupe du monde en 1930, les six continents vont être représentés lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde. L’Europe est le continent le mieux représenté lors de cette phase à élimination directe avec huit pays (France, Pays-Bas, Croatie, Pologne, Suisse, Portugal, Angleterre et Espagne). L’Europe aurait même pu avoir plus de représentants à ce stade de la compétition, puisque l’Allemagne et la Belgique étaient de véritables outsiders à la victoire finale.

L’Asie aura deux représentants en huitième de finale avec les qualifications de la Corée du Sud et du Japon. Les Coréens ont réussi à franchir le stade de la phase de poules après une victoire surprise contre le Portugal, acquise dans les tous derniers instants de la rencontre. Pour les Japonais, la surprise est encore plus grande, puisqu’ils ont réussi à terminer à la première place du groupe E où se trouvait l’Allemagne et l’Espagne.

Deux représentants pour l'Asie et l'Amérique du Sud

Comme l’Asie, l’Afrique pourra compter sur deux représentants lors des huitièmes de finale de ce Mondial-2022. Le Sénégal, en cas de victoire contre l’Angleterre, pourrait même être l’adversaire de l’équipe de France en quarts de finale. Pour le Maroc, il faudra créer un exploit contre l’Espagne, championne du monde en 2010.

L’Équateur et l’Uruguay n’ont pas réussi à passer le cap de la phase de poules. L’Amérique du Sud n’aura donc que deux représentants lors de ces huitièmes de finale : le Brésil et l’Argentine. Deux mastodontes du football mondial qui sont régulièrement cités comme favoris depuis le début de la compétition.

L’Océanie aura un représentant avec l’Australie, qui participera aux huitièmes de finale pour la deuxième fois de son histoire. En 2006, les Socceroos avaient été éliminés à ce stade de la compétition par l’Italie. Les espoirs de l’Amérique du Nord reposeront sur les épaules des États-Unis, dernier rescapé du continent après les éliminations du Canada et du Mexique.

