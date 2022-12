Coupe du monde 2022 : pourquoi Kylian Mbappé était-il absent lors des conférences de presse d’après-match ?

Récompensé à trois reprises du trophée de l'«Homme du match» lors de la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté en conférence de presse d’après-match, comme le veut la coutume. Ce dimanche 4 décembre, après la victoire contre la Pologne (3-1), il s’y est finalement rendu, et a expliqué la raison de ses précédentes absences.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, Kylian Mbappé a logiquement été élu «Homme du match» France-Pologne, dimanche, en huitième de finale. Contrairement aux deux autres fois, le joueur s’est présenté aux journalistes en conférence presse. Il en a profité pour évoquer ses absences.

«Pourquoi je ne parlais pas jusqu’ici ? Ce n’était en rien contre les journalistes et les gens. J’avais juste, et j’ai encore ce besoin de me concentrer sur la compétition, j’ai besoin de le faire à 100 % et ne pas perdre d’énergie dans autre chose», a-t-il avoué.

Une amende pour la Fédération ?

Dans ce genre de situation, la FIFA peut sanctionner la sélection nationale du joueur qui refuse de participer à une conférence de presse.

Une amende qui peut monter jusqu’à 10.000 euros.

Une information que Kylian Mbappé a appris il y a peu : «J’ai appris que la Fédération française allait prendre une amende, donc je m’engage à les payer personnellement à la place de la FFF».

Il a ajouté : «La FFF n’a pas à payer pour une décision personnelle».

Selon les informations du Parisien, la FIFA n’a pas prévu de sanctionner la Fédération. Cette dernière n’a reçu qu’une lettre d’avertissement pour le moment.