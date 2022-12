Coupe du monde 2022 : comment le trophée «homme du match» est-il attribué ?

Comme dans plusieurs autres compétitions, un trophée «homme du match» est attribué à un joueur à chaque fin de rencontre de la Coupe du monde de football. Mais comment le lauréat est-il choisi ?

Le trophée «homme du match» récompense le meilleur joueur de chaque rencontre de la Coupe du monde au Qatar. Il est attribué par un sponsor : Budweiser. Mais comment est élu le joueur en question ?

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, tous ont déjà reçu au moins ce trophée «homme du match» depuis le début de la compétition.

Un vote est organisé par la FIFA. Pour voter, il faut se rendre sur le site de l’instance et s’inscrire. Les votants peuvent faire leur choix entre la 60e et la 88e minute du match, n’importe où dans le monde et même s’ils ne regardent pas la rencontre.

Pour choisir, ils peuvent rechercher le joueur de leur choix via différents filtres : le nombre de minutes jouées, les résultats par équipe ou encore par poste.

Il y a tout de même une règle, chaque personne ne peut voter qu’une seule fois par match.

Le nom plus important que la performance ?

Depuis le début de la compétition, plusieurs joueurs ont été étonnés de recevoir ce prix.

C’est notamment le cas du Belge Kevin De Bruyne : «Je ne pense pas avoir fait un grand match. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce trophée. Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom», a-t-il avoué après son match contre le Canada (1-0).

Par ce système de vote du public et sans exposer les statistiques des joueurs, les footballeurs les plus connus sont ainsi privilégiés.