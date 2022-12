Affaire Paul Pogba : le marabout dément avoir jeté un sort à Kylian Mbappé

Le marabout cité dans l’affaire Paul Pogba a nié avoir jeté quelconque sort et avoir utilisé de la magie noire contre Kylian Mbappé, comme l’avait affirmé Mathias Pogba.

Il est sorti du silence. Accusé par Mathias Pogba, dans l’affaire d’extorsions de fond à l’encontre de Paul Pogba, d’avoir eu recours à la magie noire contre Kylian Mbappé, le fameux marabout a tout nié en bloc. Ce père de famille sénégalais, âgé de 39 ans et arrivé en France à l’âge adulte, a assuré n’avoir jeté aucun sort à l’attaquant de PSG et de l’équipe de France. Il affirme même que Paul Pogba ne lui a jamais fait une telle demande. «Toute cette histoire de maraboutage n’est qu’une pure invention. Paul ne m’a jamais demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé», a-t-il confié au Parisien.

«La seule et unique fois où nous avons parlé de Kylian, c’était lors d’une conversation téléphonique pendant la Coupe du monde 2018», a-t-il ajouté, rejetant les accusations de Mathias Pogba, qui avait certifié que son frère lui avait demandé de jeter un sort au prodige de Bondy avant un match de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United en 2019.

Et s’il se dit «écœuré de voir que des gens qui se présentaient comme (...) ses amis sont capables aujourd'hui de l'accuser de m'avoir demandé de jeter un sort à Kylian Mbappé», cette histoire de maraboutage a selon lui «permis à certaines personnes de faire oublier l’essentiel : Paul a été séquestré et menacé par des hommes armés qui exigeaient de lui un versement de plusieurs millions d’euros».

Une relation autour de la religion

L’homme est également revenu sur ses liens avec Paul Pogba, qu’il aurait connu à travers un ami commun à la fin de premier passage de l’international tricolore à la Juventus Turin en 2016. Et leur relation tournait essentiellement autour de la religion. «Nous n’évoquions presque jamais le foot, les matchs à venir ou la situation professionnelle de Paul. (…) Avec Paul, nous parlions du Coran, des prières que nous devons réaliser chaque jour et de sujets spirituels», a déclaré Birame D. qui s’est exprimé pour «la première et dernière fois».

Dans cette affaire, qui a éclaté il y a maintenant près de quatre mois, Mathias Pogba, qui a posté de nombreuses vidéos à charge contre son frère Paul, a été mis en examen et placé en détention provisoire, tout comme quatre autres suspects âgés de 27 à 36 ans, pour extorsion avec arme, enlèvement ou séquestration en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.