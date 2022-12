Football : le PSG prêt à recruter le prodige anglais Jude Bellingham ?

Le jeune milieu de terrain anglais Jude Bellingham, une des révélations de la Coupe du monde, est courtisé par de nombreux clubs européens, dont le PSG qui a fait part de son intérêt par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Il est l’une des attractions de la Coupe du monde au Qatar. Sous le maillot de l’équipe d'Angleterre, le jeune milieu de terrain Jude Bellingham (19 ans), qui s’apprête à affronter la France, samedi, en quarts de finale, a confirmé tout son potentiel. Et ses prestations dans l’Emirat ont renforcé l’intérêt de plusieurs clubs européens à son égard. Et notamment du PSG.

Aux premières loges pour assister à ses performances, Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son admiration pour le joueur du Borussia Dortmund. «Quel joueur. Honnêtement, l’Angleterre a de la chance de l’avoir… C’est l’un des meilleurs joueurs du tournoi. Vous le voyez pour sa première Coupe du monde, calme, détendu et confiant», a confié le président du club parisien à Sky Sports.

Et sous le charme, il n’a pas caché qu’il aimerait bien s’attacher ses services, même s’il sait que la concurrence promet d’être rude avec de nombreux courtisans comme Liverpool ou le Real Madrid. Surtout avec la Coupe du monde qu’il réalise actuellement. «Tout le monde le veut, on ne va pas se mentir. Mais je respecte le fait qu’il soit dans son club et, je respecte le fait que si on veut lui parler, on parle d’abord au club», a précisé Nasser Al-Khelaïfi.

Et pour recruter Jude Bellingham, il faudra débourser au moins 100 millions d’euros. Une somme qui pourrait sensiblement augmenter s’il continue d’enchaîner les bonnes performances et si l’Angleterre va plus loin dans ce Mondial.