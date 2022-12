Coupe du monde 2022 : Kylian Mbappé a un cousin en Angleterre qui s'appelle... Kylian Mbappé

A quelques heures du quart de finale entre la France et l’Angleterre, la presse britannique a annoncé que Kylian Mbappé aurait un cousin éloigné, qui vit outre-Manche et qui s’appelle tout simplement… Kylian Mbappé.

L’Angleterre a aussi son Kylian Mbappé. A deux jours du quart de finale de la Coupe du monde entre l’équipe de France et l’Angleterre, la presse britannique, en l’occurrence The Sun, a révélé l’existence d’un jeune homme de 16 ans vivant outre-Manche, du côté de Leicester, et portant le même prénom et nom que le prodige des Bleus. Et ce garçon serait de la même famille que l’attaquant tricolore puisqu’il serait un cousin éloigné, son père Steeve étant le cousin de Wilfrid Mbappé (le père du joueur du PSG), avec qui il aurait grandi au Cameroun.

On tomorrow's front page: 'I’m the real Kylian Mbappe and I live in Leicester – I’m backing England to beat France'https://t.co/dEYhAWYIn9 pic.twitter.com/W2R8TE7UOJ — The Sun (@TheSun) December 7, 2022

Et sans surprise, ce Kylian Mbappé anglais joue également au football dans un petit club anglais. Mais contrairement au crack de Bondy, il n’est pas attaquant mais défenseur, évoluant au poste de latéral gauche. Il estime d’ailleurs qu’il pourrait stopper le n°7 de l’équipe de France. «Si Gareth Southgate (sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, ndlr) m’appelait, j’arrêterais Mbappé. Je suis assez rapide comme lui. Ça doit être dans la famille. Et je suis un bon défenseur», a-t-il confié au Sun.

L’adolescent est également revenu sur son quotidien avec ce nom qu’il n’estime pas si difficile à porter. «Je n'ai jamais eu de problème avec mon nom. Tous mes amis me connaissaient avant que Mbappé ne soit célèbre, donc je suis toujours Kylian pour eux. En club ? Les autres équipes doivent jeter un second coup d’œil lorsqu’elles me voient sur la feuille de match. Peut-être qu’ils pensent que c'est une blague», a-t-il déclaré.

Et alors qu’il est né à Paris et que sa mère vit en France, celui qui est étudiant sera derrière l’Angleterre samedi soir. «Mon père et ma famille soutiennent tous la France, mais je suis pour l’Angleterre. Tous mes amis sont fous des Trois Lions. Et pour être honnête, je suis plus Anglais que Français maintenant. Je parle mieux l’anglais, j’habite ici depuis plus longtemps», a-t-il indiqué. Mais cela ne l’empêche pas de vouloir échanger un jour avec l’ancien monégasque. «J’aimerais le rencontrer un jour», a-t-il glissé. Le message est lancé.

