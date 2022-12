Coupe du monde 2022 : «Je ne vais pas le laisser gâcher ça pour ma famille», Kyle Walker lance son duel avec Kylian Mbappé

A trois jours du quart de finale de Coupe du monde entre l’équipe de France et l’Angleterre, Kyle Walker a évoqué, ce mercredi, en conférence de presse, son duel tant attendu avec Kylian Mbappé.

Kyle Walker était, ce mercredi, en conférence de presse. Et à trois jours du quart de finale de Coupe du monde face à l’équipe de France, il a été beaucoup question d’un joueur : Kylian Mbappé. Le défenseur anglais se retrouvera en effet face à l’attaquant français, samedi soir, sur la pelouse du stade Al-Bayt. Et s’il a reconnu que «cela ne va pas être chose facile» d’arrêter le prodige de Bondy, qui «fait partie des meilleurs du monde», il compte se servir de ses précédentes confrontations contre le PSG sous le maillot de Manchester City pour mener la vie dure au meilleur buteur de cette Coupe du monde (5 buts).

«Je l’ai déjà rencontré plusieurs fois. Il a vécu des matchs compliqués contre moi. (…) Je comprends ce que je dois faire pour l’arrêter. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais je ne me sous-estime pas», a déclaré Kyle Walker. Et le latéral des Trois Lions ne veut pas lui laisser l’occasion de lui gâcher son Mondial. «Il faut lui donner du respect mais pas trop. Ce n’est pas l’Angleterre contre Mbappé, mais l’Angleterre contre la France. Je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge et lui dire de marquer. C’est une Coupe du monde, c’est une question de vie ou de mort. Je ne rentrerai pas à la maison donc je ne vais pas le laisser gâcher ça pour ma famille», a-t-il lâché.

Mais s’il a été interrogé à de nombreuses reprises sur Kylian Mbappé, il n’en fait pas une obsession et a rappelé que l’équipe de France possédait d’autres joueurs de qualité. «Pour moi, toutes les questions ne devraient pas porter sur lui. Oui j’apprécie qu’il soit un grand footballeur mais il y en a d’autres aussi. (…) Il ne faut pas oublier Olivier Giroud qui a marqué beaucoup de buts, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann», a-t-il insisté.

Et d’ajouter : «Lorsque nous avons joué contre le PSG en Ligue des champions, nous n’avons pas seulement pensé à Mbappé et c’est la même chose samedi. (…) Ce sera un match difficile, mais une équipe ne peut pas se résumer à une seule personne.» En tout cas, cette confrontation entre la France et l’Angleterre ainsi que le duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé sont d’ores et déjà lancés.

