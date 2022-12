Coupe du monde 2022 : le message de soutien de Gala adressé aux Bleus avant le quart de finale contre l’Angleterre (vidéo)

Gala, dont le tube «Freed from desire» est devenu l’hymne de l’équipe de France durant la Coupe du monde, a adressé un message de soutien aux Bleus avant le quart de finale, samedi soir, contre l’Angleterre.

Il accompagne l’équipe de France depuis le début de la Coupe du monde. Le tube de Gala «Freed from desire» est devenu l’hymne des Bleus, qui l’entonnent après chaque victoire comme après leur succès en 8e de finale face à la Pologne (3-1). Une initiative qui n’a pas laissée insensible l’artiste italienne qui avait publié un premier message sur les réseaux sociaux.

Et actuellement de passage à Paris, elle s’est à nouveau adressée aux coéquipiers d’Hugo Lloris qu’elle espère voir remporter cette Coupe du monde. «J’aimerais que la France gagne la Coupe du monde. J’adorerais chanter pour l’équipe de France car les Bleus occupent vraiment une place spéciale dans mon cœur», a-t-elle confié en exclusivité à CNEWS.

Et Gala sera bien évidement derrière les champions du monde en titre, samedi soir, lors du quart de finale face à l’Angleterre. «Allez les Bleus ! Et bonne chance pour les quarts de finale», a-t-elle lancé. Et tous les supporters français espèrent que «Freed from desire» résonnera dans les vestiaires du stade Al-Bayt à l’issue de la rencontre.

