Coupe du monde 2022 : Maroc, Portugal, France... Quelle équipe a la meilleure défense et la meilleure attaque de la compétition ?

Avant les quarts de finale de la Coupe du monde, programmés ce vendredi et samedi, le Maroc a la meilleure défense de la compétition, mais aussi la plus mauvaise attaque loin derrière l’Angleterre et le Portugal, qui sont les deux équipes à avoir fait le plus trembler les filets.

C’est un peu l’invité surprise des quarts de finale. Après avoir sorti l’Espagne (0-0, 3 tab 0), le Maroc s’apprête à disputer, ce samedi, contre le Portugal, le premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde. Et les Lions de l’Atlas doivent en grande partie leur présence à ce stade de la compétition à leur solidité défensive.

L’équipe de Walid Regragui est en effet la meilleure défense de ce Mondial avec seulement un but encaissé contre le Canada lors de la phase de groupes. Elle fait mieux que l’Angleterre, le Brésil, la Croatie et les Pays-Bas qui ont pris deux buts chacun. Si l’Argentine a encaissé trois buts, la France et le Portugal sont les plus mauvais élèves dans ce domaine avec respectivement quatre buts et cinq buts encaissés.

En revanche, le Maroc ne brille pas par son efficacité offensive puisqu’il possède la plus mauvaise attaque des huit équipes encore en lice avec seulement quatre buts marqués. C’est trois fois moins que l’Angleterre et le Portugal, qui ont la meilleure attaque avec 12 réalisations chacun. La France arrive en 3e position avec neuf buts inscrits, devant les Pays-Bas (8 buts), le Brésil et l’Argentine (7 buts) et la Croatie (5 buts).

Meilleure défense

Maroc : 1 but encaissé

Angleterre : 2 buts encaissés

Brésil : 2 buts encaissés

Croatie : 2 buts encaissés

Pays-Bas : 2 buts encaissés

Argentine : 3 buts encaissés

France : 4 buts encaissés

Portugal : 5 buts encaissés

Meilleure attaque

Angleterre : 12 buts marqués

Portugal : 12 buts marqués

France : 9 buts marqués

Pays-Bas : 8 buts marqués

Brésil : 7 buts marqués

Argentine : 7 buts marqués

Croatie : 5 buts marqués

Maroc : 4 buts marqués

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI