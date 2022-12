Coupe du monde 2022 : voici la composition de l’équipe de France contre l’Angleterre

Pour ce quart de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre, Didier Deschamps reconduit le même onze de départ que lors du 8e de finale contre la Pologne (3-1).

Sans surprise, Hugo Lloris gardera ainsi la cage tricolore, devenant au passage le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France avec 143 sélections. La défense sera composée de Jules Koundé à droite, Raphaël Varane et Dayot Upamecano dans l’axe et Théo Hernandez à gauche.

Aurélien Tchouaméni, qui est sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune comme Jules Koundé, et Adrien Rabiot prendront place au milieu de terrain, juste derrière Antoine Griezmann qui sera lui une nouvelle fois en soutien du trio d’attaque constitué d’Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et Kylian Mbappé.

La composition probable de l’équipe de France en 4-2-3-1

Lloris

Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez

Tchouaméni, Rabiot

Griezmann

Dembélé, Giroud, Mbappé

