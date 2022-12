Coupe du monde 2022 : France-Maroc en demi-finale, quel jour et à quelle heure ?

L’équipe de France va affronter le Maroc, ce mercredi 14 décembre (20h), en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar. Et les deux équipes vont tenter de se qualifier pour la finale. Voici le programme complet.

C’est une demi-finale historique. La France et le Maroc vont s’affronter, ce mercredi (20h), pour la toute première fois en Coupe du monde avec en jeu une place pour la finale. Et après avoir fait tomber l’Angleterre en quarts de finale (2-1), les Bleus, qui rêvent de soulever une deuxième Coupe du monde consécutive, vont devoir se méfier de cette équipe marocaine, qui n’en finit plus de surprendre depuis le début de la compétition.

Les Lions de l’Atlas sont parvenus à terminer en tête de leur groupe, composé de la Croatie, également présente en demi-finale, de la Belgique et du Canada, avec des victoires contre les Belges et les Canadiens. Le Maroc a ensuite éliminé l’Espagne en 8e de finale, puis le Portugal en quarts de finale, devenant le premier pays africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde.

Les hommes de Walid Regragui ont également la meilleure défense de ce Mondial (1 but encaissé), grâce notamment à leur gardien Yassine Bounou qui est infranchissable. De quoi susciter la prudence de Didier Deschamps. «Ils méritent d’être là. Ils auront comme nous l’opportunité de jouer leur place en finale. C’est leur mérite et personne ne peut leur enlever», a confié le sélectionneur tricolore.

De leur côté, les Tricolores, emmenés par Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé étincelants depuis le début de ce Mondial, comptent bien devenir la première équipe, depuis le Brésil en 1962, à conserver leur couronne. Mais ils ont encore deux étapes à franchir, et la première sera cette équipe du Maroc mercredi soir.

Le programme TV

France-Maroc

Demi-finale de la Coupe du monde

Mercredi 14 décembre

A suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur BeIN Sports 1 et TF1 (accessibles via MyCanal)

Téléchargez le calendrier complet des matchs ICI