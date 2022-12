Coupe du monde 2022 : des heurts et interpellations sur les Champs-Élysées samedi soir

De nombreux supporters se sont rendus sur les Champs-Élysées à Paris samedi soir, pour fêter les qualifications à la fois de la France et du Maroc en demi-finale de la Coupe du monde. Un fort dispositif policier avait été déployé, et des heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et les manifestants.

La liesse des supporters français et marocains a pu éclater samedi soir sur les Champs-Élysées. De nombreuses personnes – 20.000 selon la préfecture de police – ont rejoint la célèbre avenue parisienne pour fêter la victoire historique du Maroc contre le Portugal (1-0), offrant aux Lions de l’Atlas un billet pour la demi-finale de la Coupe du monde de football, une première pour une nation africaine. Une autre victoire était également célébrée, celle de la France contre l’Angleterre (2-1), menant également les Bleus en demi-finale.

Pour assurer la sécurité de l’événement, la préfecture de police de Paris avait prévu un dispositif comprenant 1.220 policiers et gendarmes mobilisés dès 16h à Paris et dans la petite couronne. Des consignes spéciales avaient notamment été décidées pour les Champs-Élysées et les avenues voisines.

«En fin de soirée, vers 22h30, des groupes hostiles ont cherché l'affrontement avec les forces de l'ordre qui les ont systématiquement dispersés», a indiqué la préfecture de police à l’AFP. Les policiers ont notamment été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortier d’artifices.

Au total, 74 interpellations avaient eu lieu à minuit, et des opérations de dispersions étaient toujours en cours à cette heure. La préfecture de police n’a pas précisé de quelle équipe les personnes interpellées étaient supportrices.

Les regards se portent désormais sur le match de mercredi prochain, qui verra la France affronter le Maroc pour la place en finale de la Coupe du monde.

