Coupe du monde 2022 : la presse anglaise réagit à l’élimination de l’Angleterre

Plusieurs médias anglais s’étaient amusés à charrier la France juste avant le match entre les deux pays. Au lendemain de l’élimination de l’Angleterre, les Unes britanniques ne fanfaronnent plus autant.

La France a éliminé l’Angleterre au bout d’un match difficile (2-1). Si la presse anglaise, notamment The Sun, avait provoqué les Bleus avant la rencontre, ce dimanche matin, elle s’en mord les doigts.

On tomorrow's front page: Brave Three Lions out of the World Cup after hero skipper missed penalty pic.twitter.com/IG7N0PLLhM

— The Sun (@TheSun) December 10, 2022