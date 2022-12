Coupe du monde 2022 : France-Maroc, voici l’historique des confrontations

L’équipe de France affronte le Maroc, ce mercredi 14 décembre, en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Voici l’historique des confrontations entre les deux pays.

Ce sera historique. La France et le Maroc ne se sont jamais affrontés dans une Coupe du monde, seulement lors de matchs ou tournois amicaux. Et leur sixième confrontation sera donc pour une place en finale du Mondial 2022.

Les Bleus et les Lions de l’Atlas se sont donc rencontrés cinq fois et il faut remonter à 2007 pour la dernière opposition. C’était au Stade de France, la France, dirigée par Raymond Domenech, et le Maroc d’Henri Michel, s’étaient quittés sur un match nul (2-2).

Le bilan des confrontations est de trois victoires pour la France pour deux nuls (un succès aux tirs au but pour les Marocains).

Les rencontres France-Maroc

5 février 1988 : France 2-1 Maroc

29 mai 1998 : Maroc 2-2 France (6-5 t.a.b)

20 janvier 1999 : France 1-0 Maroc

6 juin 2000 : Maroc 1-5 France

16 novembre 2007 : France 2-2 Maroc

