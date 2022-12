Coupe du monde 2022 : Argentine-France en finale, quel jour et à quelle heure ?

Championne du monde en titre, l’équipe de France va affronter, ce dimanche (16h), l’Argentine, également en quête de sa 3e étoile, en finale de la Coupe du monde. Voici le programme complet.

Pour qui la 3e étoile ? La France et l’Argentine vont s’affronter, ce dimanche, en finale de la Coupe du monde avec comme objectif pour chaque équipe de décrocher le 3e titre de champion du monde de son histoire. Et si elle y parvient, l’équipe dirigée par Didier Deschamps réaliserait un exploit historique, en devenant seulement le 3e pays à remporter une deuxième Coupe du monde consécutive après l’Italie (1934, 1938) et le Brésil (1958, 1962).

Mais la tâche sera loin d’être simple face à une équipe d’Argentine qui sera forcément revancharde après avoir été éliminée par les Bleus en 8e de finale en 2018 (4-3). Elle aura également l’occasion de mettre fin à 36 ans d’attente depuis son dernier sacre en 1986. Et l’Albiceleste comptera évidemment sur Lionel Messi, qui va tout faire pour remporter sa première pour son dernier match sous le maillot argentin.

Cette finale offrira d’ailleurs un duel prometteur entre le septuple Ballon d'or et son coéquipier au PSG Kylian Mbappé. Tous deux ont inscrit pour le moment cinq buts dans ce Mondial. Et ils comptent bien être à nouveau décisifs, dimanche, pour offrir à leur équipe une 3e Coupe du monde. La guerre pour l’étoile peut commencer.

Le programme TV

France-Argentine



Finale de la Coupe du monde



Dimanche 18 décembre



A suivre en direct et en intégralité à partir de 16h sur BeIN Sports 1 et TF1 (accessibles via MyCanal)

