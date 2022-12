Coupe du monde 2022 : pourquoi la finale aura-t-elle lieu à 16h ?

La finale de cette 22e édition de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France aura lieu ce dimanche 18 décembre à 16h. Un horaire qui surprend pas mal de spectateurs. Alors pourquoi est-elle prévue à 16h au lieu de 20h ?

L’Argentine et la France, les deux pays finalistes, vont se battre pour le titre de champion du monde lors de la finale qui aura lieu à 16h au Stade de Lusail. Explications.

Les deux demi-finales ont été programmées à 20h. Beaucoup de téléspectateurs ne comprennent donc pas pourquoi la finale, qui est un match encore plus important que les demi-finales, a quant à elle été fixée à 16h.

Il s’agit d’une décision de la FIFA, et non du pays hôte comme certains pourraient le penser. En effet, et ce depuis plusieurs années, l’instance internationale essaye de faire en sorte que ce genre d’événement soit visible à travers toute la planète.

Les finales de Coupe du monde ont une audience planétaire et il faut donc trouver un horaire qui convienne aux quatre coins du globe.

En France, la finale est donc prévue à 16h, mais pour New York par exemple, il sera 10h du matin. Outre-Manche il sera 15h et du côté de Pékin, il sera 23h.

Une rencontre à 20h en heure française aurait donc été trop tardive pour une diffusion en Chine par exemple.

