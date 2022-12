Coupe du monde 2022 : pourquoi l’équipe de France ne va pas jouer en bleu-blanc-rouge contre l’Argentine

Pour affronter l’Argentine, dimanche (16h), en finale de la Coupe du monde, l’équipe de France ne pourra pas jouer avec sa tenue bleu-blanc-rouge. Elle évoluera tout en bleu.

Changement de tenue pour l’équipe de France. Depuis le début de la Coupe du monde, les Bleus ont majoritairement évolué en bleu-blanc-rouge, à savoir avec un maillot bleu, un short blanc et des chaussettes rouges. Mais pour la finale, dimanche (16h), contre l’Argentine, les coéquipiers d’Hugo Lloris ne pourront pas jouer avec leur tunique traditionnelle et seront tout de bleu vêtus.

Située dans la première partie de tableau, l’Argentine est considérée comme l’équipe évoluant à «domicile» et a donc la primeur sur le choix de la tenue. Lionel Messi et ses partenaires porteront ainsi leur tenue habituelle avec un maillot blanc à rayures bleu ciel ainsi qu'un short et des chaussettes blancs. Pour éviter la confusion, les Tricolores ne pourront porter leur maillot extérieur blanc, ni un short blanc et ont donc choisi de jouer tout en bleu, comme lors de leur dernier match de poules contre la Tunisie.

Il y a quatre ans en Russie, les hommes de Didier Deschamps avaient évolué en bleu-blanc-rouge en 8e de finale contre les Argentins et s’étaient imposés au terme d’un match mémorable (4-3). Contrairement à la finale remportée face à la Croatie (4-2) où ils étaient tout en bleu. Bis repetita au Qatar ?

OFFICIEL ! L’équipe de France jouera entièrement EN BLEU lors de la finale contre l’Argentine, comme il y a 4 ans face à la Croatie. pic.twitter.com/AXwqXA2vFZ — Actu Foot (@ActuFoot_) December 15, 2022

