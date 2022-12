Coupe du monde 2022 : un nouveau record historique pour Lionel Messi sur Instagram ?

Le dernier post sur Instagram de Lionel Messi, sur son sacre en finale de la Coupe du monde avec l’Argentine, pourrait battre un record de likes dans les prochaines heures.

Un nouveau sacre pour Lionel Messi ? Le génie argentin a remporté, dimanche, la première Coupe du monde de sa carrière, seul trophée qui manquait jusqu’à maintenant à son incroyable palmarès, grâce à la victoire de l’Argentine en finale contre la France (3-3, 4 tab 2). Et après la rencontre, le septuple Ballon d’or a partagé sa joie sur son compte Instagram avec une série de photos de lui, où il soulève notamment le prestigieux trophée.

«Champions du monde !!!!!!! J’en ai rêvé tant de fois, je l’ai tellement souhaité que je n’en reviens pas, je n’arrive pas à y croire… Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous prouvons une fois de plus que les Argentins, lorsque nous combattons ensemble et unis, nous sommes capables d’obtenir ce que nous voulons. Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c’est notre force de se battre pour un même rêve qui était aussi celui de tous les Argentins… Nous l’avons fait !!!», a-t-il écrit en légende.

Et cette publication est en passe de battre des records. Avec plus de 45 millions de likes depuis sa mise en ligne, elle est déjà devenue le post le plus aimé de l’histoire pour un sportif. Elle devrait bientôt battre le record historique d’Instagram qui est de 55,9 millions de likes... pour un œuf sur un fond blanc.

Avec ce post, l’attaquant du PSG a, en tout cas, déjà largement battu le score réalisé par sa photo postée après son sacre à la Copa America en 2021 (22 millions) et celle publiée juste avant la Coupe du monde sur laquelle il joue aux échecs avec Cristiano Ronaldo dans une publicité pour Louis Vuitton (41,9 millions).