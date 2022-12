Football : plusieurs joueurs de Ligue 1 sanctionnés pour des paris sportifs

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a sanctionné plusieurs joueurs de Ligue 1 qui n’ont pas respecté l’interdiction de paris sportifs posée par le Code du Sport.

Ils ont été épinglés par la commission de discipline de la LFP. Plusieurs joueurs mais aussi entraîneurs et dirigeants de clubs professionnels ont été sanctionnés par l’instance pour ne pas avoir respecté l’interdiction concernant les paris sportifs, posée par le code du sport, lors de la saison 2020-2021.

Découvrez les décisions de la Commission de Discipline de la LFP concernant les paris sportifs https://t.co/syoFzPC9Cy — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 19, 2022

Concernant les joueurs de Ligue 1, Donovan Léon est le joueur qui a été le plus lourdement sanctionné. Le gardien d’Auxerre a écopé de cinq matchs de suspension, dont trois avec sursis, pour avoir parié sur des rencontres de football. L’attaquant brestois Irvin Cardona s’est vu lui infliger quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, plus une amende de 1.500 euros.

Mais ils ne sont pas les seuls à avoir été sanctionnés. Sacha Delaye (Montpellier) et Alexander Djiku (Strasbourg) ont écopé d’un match de suspension, contre quatre matchs de suspension avec sursis pour Jean-Charles Castelletto. Au total, 54 joueurs professionnels ont été punis par la Commission de discipline.

Vingt entraîneurs et un dirigeant ont également été sanctionnés par la LFP. Parmi eux, Cédric Hengbart (Blois) et Vincent Planté (Chambly), qui ont reçu quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, et Sylvain Monsoreau (réserve de Sochaux), qui a pris quatre matchs de suspension avec sursis. Les sanctions prononcées à l’encontre des joueurs, entraineurs et dirigeants prennent effet à partir de ce mardi à 0h00.