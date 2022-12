Ligue 1 : à quelle date le championnat de France reprendra-t-il ?

Le championnat de France de Ligue 1, en pause depuis le début du mois de novembre à cause de la Coupe du monde, reprendra fin décembre.

Depuis le début du mois de novembre, la Ligue 1 a pris une pause inédite d’un peu plus d’un mois pour laisser place à la Coupe du monde. Mais le Mondial désormais terminé, le championnat de France va pouvoir reprendre ses droits. Et il fera son retour les 28 et 29 décembre prochains.

Les 16e et 17e journées marqueront la reprise du championnat. Un boxing day inédit en France pendant les fêtes de fin d'année.

La 16e journée, les 28 et 29 décembre, verra comme rencontres PSG-Strasbourg, Nice-Lens ou encore OM-Toulouse.

La 17e journée se disputera les dimanche 1er et lundi 2 janvier avec notamment Lens-PSG, Rennes-Nice et Montpellier-OM.