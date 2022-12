Vinicius dénonce encore le racisme dans les stades et l'inaction de la Liga

Le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius, a rapporté qu’il avait été victime d’insultes racistes lors du match entre son club et Valladolid.

L'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius, a une nouvelle fois dénoncé les incidents racistes dans les stades espagnols et l'inaction de la Liga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, qui «continue à ne rien faire», a-t-il écrit sur son compte Instagram samedi.

«Les racistes continuent de se rendre dans les stades et de voir jouer le meilleur club du monde de près, et la Liga continue de ne rien faire (...) Je garderai la tête haute et célébrerai mes victoires et celles du Real Madrid. À l'arrivée, (de toute façon) c'est ma faute», a regretté l'international brésilien dans une story postée sur son compte Instagram.

« Fils de p***, sale sin**, etc. »





Voici ce qu’ont dit les supporters de Valladolid lors de la sortie de Vinicius Jr. Un joueur vraiment très peu protégé par les arbitres et instances espagnols.





Jusqu’à où ça ira ? pic.twitter.com/IOzHSivwWh — Le Journal du Real (@lejournaldureal) December 31, 2022

Sur diverses vidéos postées sur les réseaux sociaux et recueillies par les médias espagnols, on peut entendre le public du stade José-Zorrila de Valladolid proférer des insultes racistes vendredi lors du match remporté 2-0 par le Real Madrid dans le cadre de la 15e journée de Liga.

«Concernant les faits survenus, ce vendredi 30 décembre, la Liga continue d'enquêter et a détecté dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux des insultes racistes de quelques personnes, qui feront l'objet de plaintes, comme dans les cas précédents», a indiqué un porte-parole de la Liga à l'AFP, ce samedi 31 décembre.

Début décembre, la justice espagnole a classé sans suite une enquête sur des chants racistes entonnés par certains supporters de l'Atletico Madrid en septembre à l'encontre de Vinicius. Même si les chants ont été «désagréables, inappropriés et irrespectueux», ils ont été proférés dans le cadre «d'un match de football de rivalité maximale, accompagnés d'autres allusions désobligeantes ou moqueuses», avait justifié dans un communiqué le parquet de Madrid.

«Les chants ne se sont pas reproduits plus de deux fois et (...) ont duré quelques secondes», avait ajouté le parquet. Les auteurs des chants n'avaient d'ailleurs «pas pu être identifiés», selon le parquet.

Cinq jours plus tôt, des supporters avaient scandé «Tu es un singe, Vinicius, tu es un singe» avant et pendant le derby entre l'Atletico et le Real Madrid (2-1). Des projectiles, dont des briquets, avaient également été lancés sur le joueur et sur son compatriote brésilien Rodrygo.