Football : Eric Roy nommé entraîneur de Brest

Eric Roy a été nommé entraîneur du Stade brestois, actuellement 17e de Ligue 1, a indiqué le club breton mardi.

Le SB 29 a officialisé mardi l'arrivée d’Éric Roy comme entraîneur. Les Bretons sont mal en point en Ligue 1, puisqu’ils occupent la 17e place du classement.

Roy «prendra la tête de l’équipe professionnelle jusqu’à la fin de la saison avec l'objectif de décrocher le maintien des Ty-Zefs en Ligue 1. Le technicien s’est mis d’accord avec le club pour un contrat courant jusqu'à la fin de la saison», a indiqué le club dans un communiqué de presse.

Le Stade Brestois est heureux d’officialiser la signature d’Éric Roy (55 ans) qui prendra la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la saison avec l’objectif de décrocher le maintien des Ty-Zefs en @Ligue1UberEats.



Michel Der Zakarian, à la tête de l'équipe en début de saison, avait été mis à pied début octobre. Brest n'a gagné que trois matchs en 17 journées de championnat.

Éric Roy, après une longue carrière de joueur avec notamment 349 matchs disputés en première division, a tenu les rênes de l’OGC Nice (mars 2010 - novembre 2011), et également occupé le poste de directeur sportif dans ce même club, puis à Lens et Watford (Angleterre).

Le technicien de 55 ans, ancien milieu de terrain de l’OM notamment, rejoint à Brest le staff technique déjà en place depuis deux mois, et composé des adjoints Julien Lachuer et Bruno Grougi, de l'entraîneur des gardiens Christophe Revel et du préparateur physique Yvan Bourgis.