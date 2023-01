Ligue 1 : Martin Terrier forfait jusqu’à la fin de la saison

Touché, lundi soir, lors de la victoire de Rennes contre Nice (2-1), Martin Terrier a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et ne jouera plus jusqu’à la fin de la saison.

Gros coup dur pour Rennes et Martin Terrier. Sorti sur une civière à la demi-heure de jeu, lundi, lors de la victoire du club breton contre Nice (2-1) en clôture de la 17e journée de Ligue 1, l’attaquant souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Alors qu’une «opération est envisagée prochainement», il devrait être éloigné des terrains pendant près de huit mois et ne rejouera plus de la saison.







Martin Terrier a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit hier soir. Une opération est envisagée prochainement.





L’ensemble du peuple Rouge et Noir te souhaite un prompt rétablissement. pic.twitter.com/kquyc1IIpi — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 3, 2023

Rennes va donc devoir faire sans lui dès samedi en 32e de finale de la Coupe de France à Bordeaux. Et son absence pourrait s’avérer préjudiciable pour l’équipe entraînée par Bruno Génésio dans la course au podium en Ligue 1, mais aussi en Ligue Europa, où les Bretons seront opposés au Shakhtar Donetsk en 16e de finale (16 février, 23 février).

Une nouvelle fois buteur face aux Niçois avant de se blesser, Martin Terrier était le meilleur buteur de Stade Rennais avec 12 buts inscrits toutes compétitions confondues, en plus d’avoir délivré cinq passes décisives. La saison dernière, il avait terminé 3e meilleur de Ligue 1 (21 buts) derrière Kylian Mbappé (28 buts) et Wissam Ben Yedder (25 buts). C’est dire s’il risque de laisser un grand vide au sein de l’attaque rennaise.