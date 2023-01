Cristiano Ronaldo : la bourde du Portugais au moment de sa présentation

Cristiano Ronaldo a confondu l’Arabie saoudite et l’Afrique du sud lors de sa présentation mardi, avec son nouveau club d’Al-Nassr.

Une petite bourde sans conséquence. Devant les caméras du monde entier, Cristiano Ronaldo a confondu l’Arabie saoudite et l’Afrique du sud, mardi, au moment de sa présentation avec son nouveau club.

«Pour moi, ce n’est pas la fin de ma carrière de venir en Afrique du Sud», a-t-il déclaré au côté de son nouvel entraîneur, le Français Rudi Garcia.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa pic.twitter.com/2wjlh5giQ5

— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023