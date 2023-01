MMA : un jeune combattant mort dans une fusillade

Tanner Marlow, jeune espoir du MMA, est décédé il y a quelques jours au cours d’une fusillade chez lui en Californie.

Un Noël tragique. Tanner Marlow, jeune combattant du MMA âgé de 30 ans, est mort il y a quelques jours à la suite d’une fusillade chez lui en Californie (Etats-Unis).

Les faits se sont déroulés le 24 décembre dernier à Bakersfield, en Californie. Un homme muni d’une arme est entré dans le domicile du combattant de l’organisation LFA (Legacy Fighting Alliance) et a ouvert le feu sur lui. Le tireur est également décédé après la fusillade.

L’information a été révélée dans un reportage diffusé sur ABC TV 23. L’agresseur aurait pénétré de force dans la maison de son ex-petite amie, où il aurait surpris Marlow.

«Nous avons le cœur brisé par le décès tragique de notre frère de l'équipe Iridium, Tanner Marlow, a posté Iridium Sports Agency, l'agence de Marlow. On se souvient affectueusement de Tanner comme l'un des espoirs invaincus les plus prometteurs dans le sport du MMA et un père de famille.»

Le dernier combat de Tanner Marlow (4 victoires en autant de combat) était un succès en juin 2022 à la LFA 134 contre Joel Guzmán.

