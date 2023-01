Ligue 1 : Lens sacré champion de France ? Les Français y croient

Actuellement 2e de Ligue 1, à quatre points derrière le PSG, Lens pourrait être sacré champion de France en juin prochain pour les Français, selon un sondage.

Lens pourra-t-il imiter Montpellier (2012), Monaco (2017) et Lille (2021), sacrés aux dépens du PSG ces dix dernières années ? Les Français en tout cas y croient. Alors que le club nordiste a fait tomber le club de capitale, le week-end dernier, pour la première fois de la saison (3-1), et occupe la 2e place de Ligue 1 à quatre points des coéquipiers de Marquinhos, 51% des amateurs de foot estiment que les hommes de Franck Haise sont capables de décrocher le titre de champion de France en juin prochain, selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL

Dans le détail, ils sont 42% à estimer que la performance est «probable», 9% à penser qu’elle est «certaine». Et si les amateurs de ballon rond sont confiants pour Lens, leurs doutes autour du club de la capitale viennent en partie de la Coupe du monde. Et notamment de l’élimination prématurée du Brésil. Car 44% d’entre eux pensent que Neymar et Marquinhos ne seront pas en mesure de «dépasser l’événement» et de renouer avec leur meilleur niveau pour la deuxième partie de saison.

Ils sont en revanche beaucoup plus optimistes pour Lionel Messi, puisqu’ils sont 65 % à imaginer que le champion du monde argentin évoluera à son meilleur niveau, tout comme Achraf Hakimi (69%) et Kylian Mbappé. Pour 86% des sondés, l’attaquant français parviendra à évacuer la déception de la défaite en finale pour jouer à son meilleur niveau.

Après les 32es de finale de la Coupe de France, le duel entre le PSG et Lens reprendra, ce mercredi, à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1, avec le club parisien qui reçoit Angers (20e) au Parc des Princes et les Lensois qui se déplacent à Strasbourg (19e).