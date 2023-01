PSG : quand Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont-ils rejouer ?

Après avoir pu profiter de quelques jours de repos, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi devraient reprendre l'entraînement et la compétition d'ici peu avec le PSG.

Retour imminent pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Après avoir profité de quelques jours de repos, voyageant notamment aux Etats-Unis puis au Maroc, les deux coéquipiers du PSG sont attendus à l'entraînement très prochainement. Et s'ils ne seront pas présents, ce mercredi, sur la pelouse Parc des Princes pour la réception d'Angers à l'occasion de la 18e journée de Ligue 1, ils devraient faire leur retour à la compétition, dimanche, pour le choc de la 19e journée à Rennes.

C'était le programme mis en place en concertation avec leur club. L'attaquant français et le défenseur marocain avaient en effet repris l’entraînement et la compétition quelques jours seulement après la fin de la Coupe du monde au Qatar. Ils ont ainsi participé à la victoire contre Strasbourg (2-1) et à la défaite concédée à Lens (3-1) avant de pouvoir souffler un peu en vue de la deuxième partie de la saison.

Ils n'ont ainsi pas pris part au 32e de finale de la Coupe de France remporté contre Châteauroux (1-3). Tout comme plusieurs autres joueurs à l'instar de Lionel Messi et Neymar, laissés au repos pour cette rencontre face au club de National. Mais le Brésilien et l'Argentin champion du monde devraient bien être alignés face aux Angevins. En attendant donc le retour de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.