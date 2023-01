Open d'Australie : Naomi Osaka se retire du premier Grand Chelem de l'année

La double championne de l'Open d'Australie Naomi Osaka s'est retirée dimanche du premier Grand Chelem de l'année à une semaine à peine de son début, ont annoncé les organisateurs.

Un débu d'année difficile. Les organisateurs de l'Open d'Australie ont annoncé, à une semaine du début de la compétition, le forfait de la joueuse japonaise, double vainqueure de la compétition. Pour l'heure, aucune raison n’a été avancée.

«Naomi Osaka s'est retirée de l'Open d'Australie. Elle va nous manquer à l'AO2023», a indiqué le tournoi sur Twitter.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 8, 2023