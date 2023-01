Tennis : Novak Djokovic sacré à Adelaïde, une semaine avant l’Open d’Australie

A une semaine de l’Open d’Australie, Novak Djokovic a remporté, ce dimanche 8 janvier, le tournoi d’Adelaïde en battant en finale l’Américain Sebastian Korda en trois sets (6-7, 7-6, 6-4).

Retour gagnant pour Novak Djokovic en Australie. Un an après avoir été expulsé du pays et privé de l’Open d’Australie, le Serbe a triomphé, ce dimanche, au tournoi d’Adelaïde après avoir renversé en finale l’Américain Sebastian Korda (6-7, 7-6, 6-4). Et avant de sortir gagnant de son duel, l’ancien n°1 mondial est passé par toutes les émotions.

Il a même dû sauver une balle de match après avoir manifesté sa colère et demandé à son frère, ainsi qu’à une autre personne, de quitter les tribunes dans la foulée de la perte du premier set au tie-break (10-8). Et poussé dans ses derniers retranchements par son adversaire (33e joueur mondial), il a dû s’employer pour recoller à une manche partout. Dans le 3e et dernier acte, les deux joueurs se sont rendus coup pour coup et c’est finalement Sebastian Korda qui a craqué sous la pression après 3h11 d’une lutte intense.

Tendu, le Djoker ? Après la perte du premier set face à Korda, Djokovic demande à des membres de son clan (dont son frère) de quitter le stade ! #HomeOfTennis pic.twitter.com/WQImxJJnVK — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 8, 2023

Avec cette victoire, Novak Djokovic a non seulement remporté le 92e titre de sa carrière (égalant Rafael Nadal) et lancé idéalement sa saison, mais il a également signé sa 34e victoire consécutive en Australie. De très bon augure à une semaine de l’Open d’Australie (16-29 janvier), où il visera son 10e sacre à Melbourne et son 22e titre en Grand Chelem.