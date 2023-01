Dakar 2023 : Carlos Sainz part en tonneau sur la 9e étape (vidéo)

Carlos Sainz a perdu le contrôle de son véhicule et est parti en tonneau, ce mardi 10 janvier, quelques kilomètres seulement après le départ de la 9e étape du Dakar 2023. La suite de sa participation à l’épreuve est très incertaine.

Fin de l’aventure pour Carlos Sainz sur le Dakar 2023 ? Déjà victime d’un gros accident, vendredi, après avoir vu la roue avant gauche de son buggy arrachée, le pilote espagnol a perdu le contrôle de son véhicule dans les dunes du désert saoudien six kilomètres seulement après le départ de la 9e étape. Avec son copilote Lucas Cruz, ils sont sortis indemnes de cet accident, malgré des douleurs thoraciques sur le côté droit, mais la suite de leur participation demeure en suspens.

First footage of @CSainz_oficial and @LucasCruz74 's crash, after only 6km in the special. #Dakar2023 pic.twitter.com/se7SKV27YD

Dans un premier temps, ils avaient été pris en charge pour être transportés par précaution vers l’hôpital de Ryad pour y passer des examens. Mais «l’Espagnol a souhaité se redonner une chance de reprendre la course et a demandé à l’hélicoptère médical en route vers l’hôpital de faire demi-tour pour le raccompagner à sa voiture. Il est donc à nouveau avec Lucas Cruz en attente de leur véhicule d’assistance», ont indiqué les organisateurs. Reste désormais à savoir s’ils seront en mesure de reprendre en course.

New episode in the @CSainz_oficial saga on stage 9: the Spaniard asked the medical helicopter on its way to the hospital to turn back and take him to his car. He is now back with Lucas Cruz waiting for their assistance vehicle. #Dakar2023

