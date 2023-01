Handball : dates, groupes, calendrier des Bleus, favoris… Tout savoir sur le Championnat du monde 2023

La 28e édition du Championnat du monde de handball aura lieu du mercredi 11 au dimanche 29 janvier en Pologne et en Suède. L’équipe de France figure parmi les favoris comme la Suède, l’Espagne et évidemment le Danemark, double tenant du titre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Dates

Le coup d’envoi du Championnat du monde de handball, organisé en Pologne et en Suède, sera donné ce mercredi 11 janvier avec le match d’ouverture entre la France et la Pologne. Cette 28e édition s’achèvera avec la finale programmée le dimanche 29 janvier à Stockholm.

Groupes

Ce Championnat du monde est constitué de huit groupes de quatre équipes. Voici la composition de l’ensemble des groupes :

Groupe A : Espagne, Monténégro, Iran, Chili

Groupe B : France, Pologne, Arabie Saoudite, Slovénie

Groupe C : Suède, Brésil, Cap-Vert, Uruguay

Groupe D : Islande, Portugal, Hongrie, Corée du Sud

Groupe E : Allemagne, Qatar, Serbie, Algérie

Groupe F : Norvège, Macédoine du nord, Argentine, Pays-Bas

Groupe G : Egypte, Croatie, Maroc, Etats-Unis

Groupe H : Danemark, Belgique, Bahreïn, Tunisie

Format

La compétition commencera avec le tour préliminaire, où les trois premiers de chacun des huit groupes seront qualifiés pour le tour principal. Ce dernier sera composé de quatre groupes de six équipes et les deux premières nations de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale. Les vainqueurs s’affronteront ensuite en demi-finale et les deux derniers rescapés tenteront de décrocher le Graal en finale.

Salles

La compétition va se dérouler dans neuf villes, quatre en Pologne et cinq en Suède. Stockholm accueillera le match pour la 3e place et la finale le dimanche 29 janvier. Voici toutes les salles de la compétition :

Ergo Arena (Gdansk, Pologne) : 11.410 places

Orlen Arena (Plock, Pologne) : 5.490 places

Spodek (Katowice, Pologne) : 11.040 places

Tauron Arena (Cracovie, Pologne) : 15.030 places

Scandinavium (Göteborg, Suède) : 12.000 places

Husqvarna Garden (Jönköping, Suède) : 7.000 places

Tele2 Arena (Stockholm, Suède) : 19.000 places

Malmö Arena (Malmö, Suède) : 13.000 places

Kristianstad Arena (Kristianstad, Suède) : 4.700 places

Calendrier des Bleus

L’équipe de France figure dans le groupe B et fera son entrée dans la compétition dès le mercredi 11 janvier contre la Pologne (20h30). Les Bleus enchaîneront ensuite face à l’Arabie Saoudite le samedi 14 janvier (18h) puis la Slovénie le lundi 16 janvier (18h).

Mercredi 11 janvier : France-Pologne à 20h30

Samedi 14 janvier : France-Arabie Saoudite à 18h

Lundi 16 janvier : Slovénie-France à 18h

Sélection de l’équipe de France

Le sélectionneur de l’équipe de France Guillaume Gille a sélectionné 18 joueurs pour la compétition. Voici la sélection de l’équipe de France :

Gardiens : Charles Bolzinger (Montpellier), Rémi Desbonnet (Montpellier), Vincent Gérard (Saint-Raphaël)

Demi-centres : Kentin Mahé (Veszprem), Nedim Remili (Kielce)

Arrières gauches : Thibaud Briet (Nantes), Nikola Karabatic (PSG), Romain Lagarde (Aix-en-Provence), Elohim Prandi (PSG)

Arrières droits : Dika Mem (Barcelone), Melvyn Richardson (Barcelone)

Pivots : Ludovic Fabregas (Barcelone), Luka Karabatic (PSG), Nicolas Tournat (Kielce)

Ailiers gauches : Mathieu Grébille (PSG), Dylan Nahi (Kielce)

Favoris

Double tenant du titre, le Danemark sera le grand favori à sa propre succession et tentera de réaliser un triplé inédit depuis la création de la compétition. Mais la concurrence promet d’être relevée et l’équipe de France, championne olympique en titre, sera un sérieux prétendant, tout comme la Suède, championne d’Europe en titre et qui évoluera à domicile, et l’Espagne, vice-championne d’Europe.

Diffusion TV

Le Championnat du monde de handball est à suivre sur TMC et sur les chaînes du groupe beIN SPORTS, accessibles via MyCanal.