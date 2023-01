Ralph Riviera, directeur général NBA Europe : «Venir à Paris, c’est primordial»

La NBA est de retour Paris, jeudi 19 janvier, à l’occasion du NBA Paris Game entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons. De quoi permettre à la France de développer sa collaboration avec la prestigieuse ligue américaine de basketball, comme l’a expliqué Ralph Riviera, directeur général NBA Europe, à CNEWS.

La NBA revient en France, trois ans après. Pourquoi autant de temps d’attente ?

C’est un véritable plaisir pour la NBA de revenir en France et à Paris. Nous étions venus en 2020 avec une belle affiche entre les Charlotte Hornets et les Bucks de Milwaukee. C’était une très belle fête. Tout le monde avait été heureux de cette belle soirée. Et même de la semaine avant le match. Malheureusement, quelques mois après, le monde a été touché par la pandémie de Covid-19. Ce qui nous a empêché de revenir avant. Mais la NBA est très heureuse de ce retour.

La France et la NBA, c’est une histoire d’amour…

On sait qu’il y a énormément de fans de basket et de NBA en France. C’est un pays qui aime le basket depuis des années. Les fans sont nombreux, on le sait. En 2020, on a pu mesurer à quel point, ils étaient nombreux. Donc, c’est normal pour nous de venir à Paris. C’est primordial. A la fois pour les fans mais aussi pour le développement du basket en France et de la NBA.

Surtout que, depuis quelques mois, les projecteurs NBA sont encore braqués sur la France grâce à Victor Wembanyama, qui devrait être le choix n°1 à la prochaine Draft.

C’est un joueur incroyable et toute la NBA est déjà fan de lui. Les plus grands joueurs parlent de lui, les anciens également. Ses meilleures actions sont désormais diffusées aux Etats-Unis et sur les réseaux sociaux. C’est aussi une bonne chose pour la promotion du championnat de France de basket.

Avant Paris, la NBA avait aussi réalisé quelque chose d’historique en allant à Abu Dhabi pour la première fois.

Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu organiser un match de pré-saison pour la première fois de l’histoire au Moyen-Orient (en octobre dernier, il y a eu deux matchs Milwaukee-Atlanta à Abu Dhabi). Cela faisait un moment que nous essayions d’organiser cet événement. Le processus a été long mais le résultat a été à la hauteur de nos espérances. Voire bien meilleur. Nous souhaitions depuis des années nous installer au Moyen-Orient. Abu Dhabi s’est avéré être idéal pour l’événement. C’était vraiment une franche réussite.

Les retours ont été bons ?

C’était une expérience formidable et incroyable. Les joueurs étaient heureux, il y avait aussi des légendes présentes comme Shaquille O’Neal. Pendant une semaine, dix jours, les fans ont été nombreux. Les enfants étaient heureux. Il y a eu des partenariats noués pour le développement du basket aux Emirats Arabes Unis. Nous y retournerons, c’est sûr.