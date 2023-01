Harmonie Mutuelle Semi de Paris : la course s'élancera le dimanche 5 mars prochain

Incontournable de la saison, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris s'élancera le dimanche 5 mars prochain. Une 31e édition placée sous le signe de la joie et de la bonne humeur.

Une course à ne pas manquer. Premier grand rendez-vous de course à pied de la saison, traditionnellement organisé un mois avant le marathon de Paris, l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris s'élancera le dimanche 5 mars prochain.

Plus de 40.000 coureurs attendus

Au total, plus de 40.000 coureurs dont plus de 4.000 étrangers sont attendus, prêts à prendre part à cet événement qui reprend sa taille originelle, après des éditions «réduites» en raison de la crise sanitaire. En septembre 2021, un peu moins de 20.000 personnes avaient participé à la 29e édition.

Côté parcours, il reste inchangé. Les coureurs partiront depuis le pont de Sully, emprunteront les quais de la rive gauche, avant de traverser sur le pont de Tolbiac et de réaliser une boucle dans le bois de Vincennes.

Enfin, ils prendront l'avenue Daumesnil jusqu'au quai de la rive droite et l'Hôtel de Ville, pour une arrivée prévue un peu après la place de la Bastille.

Une «occasion unique» selon les organisateurs «pour lever les yeux et apprécier ce décor époustouflant, ces nombreux monuments et ces lieux chargés d’histoire».

Et pour ceux qui souhaiteraient participer, il est encore temps de s'inscrire. Les dossards «Early Birds» et «Regular» ayant déjà été vendus, le dossard est désormais disponible au tarif «Last Minute» au prix de 69 euros en solo, et 130 euros en duo.