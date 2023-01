Cyclisme : un ancien professionnel décédé à seulement 40 ans

Lieuwe Westra, ancien cycliste professionnel, est décédé à l'âge de 40 ans après avoir été longtemps victime de dépression, ont indiqué les médias néerlandais dimanche.

Un décès tragique. L'ancien coureur cycliste néerlandais Lieuwe Westra est mort à seulement 40 ans après avoir été longtemps victime de dépression. Son corps a été retrouvé dans son bureau samedi près de la ville de Enkhuizen (nord-ouest), a précisé la radio Omrop Fryslan.

«Lieuwe Westra, 40 ans, est mort samedi après-midi, a déclaré pour sa part son biographe Thomas Sijtsma sur Twitter. Ces dernières années, l'ancien coureur a livré une bataille avec lui-même et l'a perdue. Repose en paix, Bête.»

Né en 1982, Westra était passé professionnel en 2009 en intégrant l'équipe Vacansoleil. Il avait remporté sa première victoire d'étape et le classement général du Tour de Picardie la même année.

Sa première victoire d'étape dans une épreuve du World Tour date de 2012 dans le Paris-Nice avec une deuxième place au général à la clé derrière le Britannique Bradley Wiggins. La même année, le coureur néerlandais avait remporté le Tour du Danemark.

Des victoires d'étapes dans le Tour de Catalogne et au Critérium du Dauphiné avaient suivi en 2014 et Westra avait également aidé Vincenzo Nibali a remporter le Tour de France cette année-là.

We are shocked by the dreadful news about the untimely death of Lieuwe Westra... we express our deepest condolences to the family and loved ones…

— Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) January 15, 2023