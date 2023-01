Dakar 2023 : Nasser al-Attiyah s’offre une cinquième couronne malgré un Sébastien Loeb record

Tenant du titre, Nasser al-Attiyah a remporté, ce dimanche 15 janvier, le 5e Dakar de sa carrière devant Sébastien Loeb dans la catégorie auto. Chez les motos, c’est l’Argentin Kevin Benavides qui a été sacré.

Et de cinq ! Déjà lauréat du Dakar en 2011, 2015, 2019 et 2022, Nasser al-Attiyah s’est offert, ce dimanche, une cinquième couronne sur le célèbre rallye-raid au terme de la dernière étape remportée par le Français Guerlain Chicherit. Le pilote qatarien, qui a dépassé la légende Ari Vatanen au palmarès, a devancé de plus d’une heure Sébastien Loeb et le jeune brésilien Lucas Moraes. En tête depuis la troisième étape, Nasser al-Attiyah a su profiter des déboires de ses principaux concurrents, qui ont successivement mordu la poussière du désert saoudien, et gérer sa large avance au classement pour conserver son titre.

«Je suis très content de remporter à nouveau le Dakar et d’avoir conservé mon titre. Les conditions météorologiques de ce Dakar étaient vraiment difficiles pour tout le monde. Mathieu (Baumel, son copilote) a fait un travail formidable», s’est félicité Nasser al-Attiyah, qui a laissé ses rivaux se battre pour le podium.

Et c’est finalement Sébastien Loeb qui est monté sur la 2e marche après une incroyable remontée. Relégué à la 31e place après les deux premières étapes en raison de multiples crevaisons, le nonuple champion du monde des rallyes n’a rien lâché pour décrocher un quatrième podium en sept participations.

Six victoires d'étapes consécutives pour Sébastien Loeb

«Après le début de rallye qu’on a eu, on ne pouvait pas espérer mieux que ça. De toute façon, à la régulière, Nasser était injouable. Il a fait une belle course, il n’a fait aucune erreur. Il faut se contenter de ce qu’on a, on a fait une belle remontée, une super deuxième partie de rallye, ce n’est pas si mal», a confié l’Alsacien. Mais s’il a de nouveau échoué dans sa quête du Dakar, Sébastien Loeb peut se consoler avec ses sept victoires d’étapes sur cette édition et surtout ses six succès consécutifs. Une performance inédite dans l’histoire du Dakar.

En revanche, en moto, tout s’est joué lors de la dernière journée. Et l'Argentin Kevin Benavides est sorti vainqueur en devançant l’Australien Toby Price de 43 secondes au terme des 15 jours de course. «C’est incroyable. C’est un rêve, c’est ma seconde victoire dans le Dakar. Cette édition était incroyable. On s’est beaucoup bagarré avec Toby (Price) et Skyler (Howes). C’était très serré», s’est réjoui Kevin Benavides.