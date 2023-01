Ski : ces 5 nouveautés à tester sur les pistes en 2023

La neige tombe sur les pistes et c'est le moment d'aller aux sports d'hiver. Comme chaque année, les marques lancent des nouveautés pour la pratique des activités. En voici 5 à tester pour cette saison 2023.

Les tarifs affichés sont basés sur les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des promotions proposées par les revendeurs.

Elan Voyager, des skis pliables et pratiques

L'encombrement est sans doute le point noir numéro un des skis. Leur longueur les rend en effet difficilement transportables sur les pistes, dans une voiture ou un train. Toutefois avec ses modèles Voyager, la marque Elan mise ici sur une étonnante et ingénieuse version pliable des skis. Ainsi, un ski de 160 cm de long passe à 87 cm une fois plié (ou 172 en 93 cm), de quoi loger ses skis dans une valise ou un sac. Un vrai plus pour le transport. Cinq tailles sont disponibles. Surtout, la marque profite ici d'un savoir-faire pour offrir des skis à la fois résistants et flexibles pour s'adapter aux différents styles de glisse.

Skis pliables Voyager, Elan, des packs sont vendus avec des bâtons et un sac de rangement pour 1.499 €

Oakley mod7, un casque avec visière intégrée

Bien connu des sportifs, la marque Oakley introduit pour cette saison le Mod7. Un casque intéressant puisque celui-ci intègre directement la visière dans sa structure. Cette dernière est amovible mais peu se fixer à volonté grâce à un système basé sur des aimants. Il est alors possible de la refixer magnétiquement sur le haut du casque pour libérer le regard et de la refixer devant les yeux au besoin. Un système magnétique ingénieux et sécurisé.

Casque Mod7, Oakley, 475 €

Nidecker Supermatic, La fixation universelle pour le snowboard

C'est une innovation qui a le mérite d'exister enfin pour les amateurs de snowboard. La société suisse Nidecker propose pour cette saison hivernale un système de fixations automatiques universelles et adaptables sur toutes les planches. Baptisée Supermatic, cette fixation invite à glisser ses bottes, et c'est parti pour la glisse. Si plusieurs marques proposent des systèmes d'attaches rapides, Nidecker est cette année la première à proposer réellement un système universel intéressant et solide.

Fixations Supermatic, Nidecker, environ 370 €

GoPro Hero11 mini, la caméra d'action de référence

On sait GoPro toujours très investi dans les sports extrêmes, mais pouvoir filmer ses exploits sur des skis, une luge ou en snowboard est toujours impressionnant. Fin 2022, la marque américaine a lancé la Hero11 Black Mini, un modèle de caméra d'action basé sur un grand capteur pouvant filmer jusqu'à 5,3K en 60 images par seconde. La batterie est également plus robuste. Et on apprécie toujours autant la stabilisation optique ainsi que la qualité d'image très professionnelle pour une si petite caméra.

Caméra Hero11 Black Mini, GoPro, 450 €

Quechua SH100 Easy, la raquette à neige légère

La marque Quechua (Décathlon) s'adresse aux randonneurs qui aiment s'amuser dans la poudreuse avec ses raquettes SH100 Easy. Une solution très innovante dans son domaine, puisque ses concepteurs misent sur un modèle moins large qu'une raquette classique, plus flexible et surtout moins lourde. Il en résulte une plus grande liberté dans la marche et un usage plus ludique. Un système de scratch permet de fixer les raquettes avec tout type de chaussures de neige. Le tout pour un prix très accessible.

Raquettes SH100 Easy, Quechua, 75 €