Open d’Australie : le programme et les résultats des Français au 1er tour

Au total, 19 Français et Françaises sont en lice, ce lundi 16 et mardi 17 janvier, au 1er tour de l’Open d’Australie, avec notamment Corentin Moutet, Richard Gasquet ou encore Caroline Garcia. Voici le programme et les résultats complet des Tricolores.

Lundi

Stefanos Tsitsipas (GRE/n°3)-Quentin Halys (FRA) : 6-3, 6-4, 7-6

Cameron Norrie (GBR/n°11)-Luca Van Assche (FRA) : 7-6, 6-0, 6-3

Tomas Martin Etcheverry (ARG)-Grégoire Barrère (FRA) : 3-6, 6-3, 6-4, 6-4

Yosuke Watanuki (JAP)-Arthur Rinderknech (FRA) : 6-3, 6-3, 6-2

Corentin Moutet (FRA)-Yibing Wu (CHN) : 6-4, 5-7, 6-2, 4-6, 7-5



Thiago Monteiro (BRA)-Constant Lestienne (FRA) : 3-6, 6-7, 3-6



Talia Gibson (AUS)-Clara Burel (FRA) : 3-6, 4-6

Kaja Juvan (SLV)-Selena Janicijevic (FRA) : 7-5, 6-1



Léolia Jeanjean (FRA)-Nadia Podoroska (ARG) : 0-6, 3-6

Mardi

Richard Gasquet (FRA)-Ugo Humbert (FRA) : pas avant 5h (heure française)

Jérémy Chardy (FRA)-Daniel Elahi Galan (COL) : 1-6, 7-5, 6-1, 6-4



David Goffin (BEL)-Laurent Lokoli (FRA) : 4h (heure française)

Benjamin Bonzi (FRA)-Mattia Bellucci (ITA) : 4-6, 6-3, 7-6, 6-4



Hugo Dellien (BOL)-Enzo Couacaud (FRA) : pas avant 5h (heure française)



John Isner (USA)-Adrian Mannarino (FRA) : 4h (heure française)



Katherine Sebov (CAN)-Caroline Garcia (FRA) : 3-6, 0-6

Leylah Fernandez (CAN)-Alizé Cornet (FRA) : 7-5, 6-2



Diane Parry (FRA)-Taylor Townsend (USA) : 1-6, 1-6