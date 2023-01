Cyclisme : une ancienne star française du peloton aurait été placée en détention pour violences conjugales

L’ancien cycliste français Christophe Moreau, 4e du Tour de France en 2000, aurait été placé en détention provisoire pour violences conjugales et menaces de mort, selon le média suisse Blick.

Coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. Christophe Moreau aurait été placé en détention provisoire dimanche dernier, selon les informations du média suisse Blick. Installé à Porrentruy (Suisse), l’ancienne star française du peloton, qui a mis un terme à sa carrière en 2010, est soupçonnée de violences conjugales et de menaces de mort contre sa femme Emilie et ses deux filles.

Agé de 51 ans, Christophe Moreau a passé une quinzaine d’années au plus haut niveau et couru successivement pour Festina, le Crédit agricole, AG2R, Agritubel et la Caisse d’Epargne. Champion de France sur route en 2007, il a terminé à la 4e place du Tour de France en 2000 avant de remporter le Prologue sur la Grande Boucle l’année suivante et de porter le maillot jaune pendant deux étapes. Lors de sa 15e et dernière participation, en 2010, il avait fini à la 22e place.

C’est d’ailleurs sur le Tour de France 2000 que Christophe Moreau a rencontré sa femme, qui était hôtesse. Marié depuis une vingtaine d’années, le couple a eu deux filles ensemble. Et après avoir raccroché son vélo, le cycliste est devenu manager général de l’équipe Philippe Wagner Cycling et avait obtenu la nationalité suisse, lui qui a notamment déclaré se sentir «plus Suisse et Jurassien que Français».