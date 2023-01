Power Slap : tout savoir sur ce concours de gifles lancé par Dana White, boss de l’UFC

Ce mercredi 18 janvier marque le lancement de la Power Slap League, une compétition de gifles lancée par Dana White, le patron de l’UFC.

Qu’est-ce le Power Slap ?

Le principe est simple. Deux hommes ou deux femmes face à face. Chacun d'entre eux assène une gifle - main ouverte - à l'autre sans qu'il puisse se défendre. L'objectif : rester debout et éviter le KO.

QUI FRAPPE EN PREMIER ?

Un tirage au sort détermine qui choisira de gifler ou de défendre en premier.

Comment doit-on se placer pour être giflé ?

Les combattants doivent se tenir les pieds parallèles, les défenseurs doivent se tenir les épaules carrées, le menton relevé et les mains derrière le dos.

Quel est le temps pour gifler ?

30 secondes pour gifler. 30 secondes pour récupérer. Au minimum, il y a trois tours. A chaque tour, les deux concurrents ont la possibilité de porter une seule frappe au visage de leur adversaire.

Quelles sont les catégories du Power slap ?

Il y a deux divisions : hommes et femmes. Concernant les catégories de poids, elles sont les mêmes qu’au MMA et l’UFC donc.

Comment remporter le combat ?

Aux points, selon la puissance, par KO ou TKO. Comme en boxe et au MMA, il y a des juges qui attribuent des points basé sur un «système de must en 10 points», avec un vainqueur de manche marquant 10 points et l'adversaire marquant 9 ou moins. Les critères de jugement sont basés sur l'efficacité des attaquants, ainsi que sur la réaction du défenseur et le temps de récupération.

Qui a créé la Power slap league ?

Alors que des vidéos de ce type de concours, venant notamment de Russie, ont fleuri sur les réseaux sociaux ces derniers mois, les Etats-Unis ont décidé de lancer une ligue professionnelle. La ligue a été formée par Dana White, patron de l’UFC, Lorenzo Fertitta et Craig Piligian, en partenariat avec Ultimate Fighting Championship et Endeavour. La Nevada State Athletic Commission a autorisé la ligue et établi des règles, des classements et des catégories de poids définis, selon le communiqué.

Le lancement retardé à cause de la… gifle de Dana White

TBS, chaîne qui diffuse l’événement, a repoussé la première de Power Slap : En route vers le titre après que Dana White, patron de l’UFC, a été vu en train de gifler sa femme le soir du Nouvel An.

