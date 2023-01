OM : Eric Bailly écope d’une très lourde suspension après son expulsion en Coupe de France

Expulsé en 32e de finale de Coupe de France pour un geste dangereux sur un joueur de Hyères, le défenseur de l’OM Eric Bailly a écopé d’une très lourde suspension.

La sentence est très lourde pour Eric Bailly. Selon La Provence, la commission de discipline de la Fédération française de football a infligé sept matchs de suspension au défenseur ivoirien de l’OM après son expulsion en 32e de finale de la Coupe du France pour son geste dangereux sur un joueur de Hyères. «Je pense que la sanction est exagérée mais la décision est prise maintenant, on n'y peut plus rien», a réagi, ce jeudi, son entraîneur Igor Tudor.

Le 7 janvier dernier, l’ancien joueur de Manchester United avait stoppé dans sa course Almike Moussa N’Diaye avec un coup de pied au niveau de la poitrine. Evacué sur une civière, le milieu de terrain avait été transporté vers l’hôpital de Martigues avant d’être transféré à l’hôpital Nord de Marseille, où il a été placé en réanimation par précaution. Victime d’une fracture d’une côte et de douleurs importantes au niveau du foie et des paumons, il s’est vu prescrire 30 jours d’ITT.

Le barème de la commission pour ce type d’expulsion prévoyait jusqu’à neuf matchs de suspension, mais l’instance a pris en compte le comportement d’Eric Bailly, qui s’est rendu dans les vestiaires du club varois pour s’excuser mais aussi à l’hôpital pour prendre des nouvelles du joueur. Suspendu à Troyes puis contre Lorient, il lui reste encore cinq matchs à purger et sera donc absent pour la réception de Rennes, ce vendredi, en 16e de finale.