Hexagone MMA 6 : du tatami à l’octogone, l’incroyable vie de Laetitia Blot

Dimanche au Zénith de Paris, Laetitia Blot défendra sa ceinture de championne lors de l’Hexagone MMA 6. Une première défense pour cette poids mouche, qui a connu une carrière sportive fantastique.

C’est peu dire que Laetitia Blot est l’une des plus grandes championnes françaises de l’histoire. Mais curieusement, le grand public ne la connait peut-être pas tant que ça. Et pourtant, la championne des ‑57kg de l’Hexagone MMA a décroché de nombreuses médailles en judo, sambo, lutte et maintenant dans la cage.

A 39 ans, cette Bretonne, qui retrouvera la lituanienne Ernesta Kareckaite pour une revanche - prévue cette fois en cinq reprises - du match nul de l’an dernier, est championne de France, d’Europe et du monde de judo, championne de France de lutte et a décroché le bronze en sambo. «Pas mal, n’est-ce pas ?», lance-t-elle en pleine interview tout sourire. Et forcément, la question est posée : comment a-t-elle fait pour réussir toutes ces performances ?

THE OFFICIAL FIGHT CARD





Are you ready for the war ?





See you on January 22 !



7PM GMT+2 (19h, heure française )



Zenith Paris - La Villette





Dépêchez vous de prendre vos billets https://t.co/2TUdjNIsS1#HEXAGONEMMA #MMA #HXMMA #FrenchMMAleague #LIVEsport pic.twitter.com/IW6IdcwiBM — HEXAGONE MMA (@HexagoneMma) January 9, 2023

«Je suis quelqu’un d’atypique, je n’entre pas dans les cases et je fonce dès que j’ai quelque chose en tête, confie celle qui s’entraîne entre Paris et Marseille. J’ai horreur qu’on me mette dans une case. Je veux faire les choses différemment et casser les codes. Montrer qu’en tant que femme dans le monde du sport de combat, je peux m’imposer, me démarquer. Ce n’est pas tous les jours faciles de vivre dans un milieu d’hommes. L’idée est de montrer aussi qu’on n’est pas cantonné à un seul sport de combat. Quand on m’a poussée vers la sortie en judo en me disant que j’étais trop vieille, je suis allée à la lutte pour prouver le contraire. Si tu me fermes une porte, je passe par la fenêtre.»

De nombreux sacrifices

Évidemment, donner autant de son temps et de sa vie, lui fait passer à côté de nombreuses choses comme elle l’avoue. «Oui, avec tout ce que je fais encore aujourd’hui, j’ai fait des sacrifices. J’ai fait une croix pendant un moment sur ma vie sentimentale, confie Laetitia Blot, qui est surnommée C18, le personnage de Dragon Ball Z. Je n’avais pas envie de faire souffrir quelqu’un qui ne me verrait pas tout le temps. Peut-être qu’un jour, j’en aurai marre et je claquerai tout pour me poser. Mais en attendant, je continue et je suis fière.»

Et elle peut l’être. Dans la cage, celle qui travaille en même temps comme agent SNCF - et qui doit donc poser des congés pour préparer ses combat –, ne cesse d’impressionner depuis octobre 2020 et son premier succès lors du 1er événement de MMA organisé en France, et sous les yeux de la ministre des Sports de l’époque, Roxana Maracineanu.

«Le but serait d’atteindre l’UFC, indique Laetitia. Mais pour cela, il me faut davantage de combats. Et ce n’est pas évident d’en trouver.» Avec Hexagone MMA, la Rennaise a la possibilité d’enchaîner les combats et de décrocher les titres. Et elle compte bien en profiter encore au maximum.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène Podcast