Basket : Victor Wembanyama retenu avec les Bleus pour les deux derniers matchs de qualification au Mondial 2023

Victor Wembanyama figure dans le groupe de 14 joueurs retenus, ce lundi, par Vincent Collet pour les deux derniers matchs de qualification au Mondial 2023 de l’équipe de France de basket contre la République Tchèque (23 février) et la Lituanie (26 février).

Il est presque déjà incontournable. Du haut de ses 19 ans et ses deux sélections, Victor Wembanyama a été retenu, ce lundi, par Vincent Collet dans le groupe de 14 joueurs appelés pour les deux derniers matchs de qualification au Mondial 2023 (25 août-10 septembre) de l’équipe de France de basket. Après ses débuts très remarqués sous le maillot tricolore en novembre dernier contre la Bosnie-Herzégovine (19 points) et la Lituanie (20 points), le jeune intérieur aura l’occasion de poursuivre sur sa lancée face à la République Tchèque (23 février) et à nouveau la Lituanie (26 février).

Un groupe quasiment inchangé





Vincent Collet a dévoilé ce jour une liste de 14 joueurs appelés pour préparer les deux dernières rencontres de qualifications à la @FIBAWC 2023.





Plus d'infos : https://t.co/WNdcFPZ8Ek#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/Oqc1WnCvdx — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) January 23, 2023

Numéro 1 du championnat de France aux points (21,4 point en moyenne), aux rebonds (9,4 rebonds en moyenne) et aux contres (3,2 contres en moyenne), le prodige français sera l’un des hommes forts de Vincent Collet, qui est également son coach chez les Metropolitans de Boulogne-Levallois, pour permettre aux Bleus, déjà qualifiés, de conserver la première place de leur groupe et d’être tête de série lors du tirage au sort des poules du Mondial, qui sera organisé aux Philippines, au Japon et en Indonésie.

Blessé à la main lors du dernier rassemblement, l'arrière du Mans Terry Tarpey, qui avait participé au dernier Euro, fait lui son retour, tout comme le meneur de Bourg-en-Bresse Hugo Benitez, alors que son coéquipier Pierre Pelos fera ses grands débuts internationaux. Les expérimentés Andrew Albicy et Paul Lacombe sont également présents, au contraire d’Axel Toupane, de Benjamin Sène et d’Alexandre Chassang, qui n’ont pas été rappelés pour ces deux rendez-vous.

Les 14 Bleus retenus

Meneurs : Andrew Albicy (88 sélections), Hugo Benitez (1 sélection), Sylvain Francisco (4 sélections)



Arrières-ailiers : Juhann Begarin (2 sélections), Malcolm Cazalon (0 sélection), Paul Lacombe (34 sélections), Nicolas Lang (10 sélections), Terry Tarpey (21 sélections)



Intérieurs : Damien Inglis (2 sélections), Ismaël Kamagate (2 sélections), Yoan Makoundou (2 sélections), Bodian Massa (0 sélection), Pierre Pelos (0 sélection), Victor Wembanyama (2 sélections)