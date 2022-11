Basket : Victor Wembanyama impressionne pour ses grands débuts avec l'équipe de France

Pour ses premiers pas avec l'Equipe de France ce vendredi dans le cadre des éliminatoire de la Coupe du monde 2023, le phénomène Victor Wembanyama a fait plier la Lituanie pour permettre aux Bleus de l'emporter facilement à l'extérieur (90-65).

La pépite française n'en finit plus de charmer les observateurs. Pour ses premiers pas avec les Bleus, Victor Wembanyama, le prodige de 2,21m et grand favori pour être le n°1 de la draft NBA en juin prochain, a livré une prestation de haute volée face à la Lituanie ce vendredi, à Panevezys.

Auteur de 20 points et de 9 rebonds en vingt-quatre minutes sur le parquet, le prodige de 2,21m a fait la différence pour permettre aux Bleus de creuser l'écart rapidement et de s'imposer facilement (90-65) contre la Lituanie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Malgré une équipe remaniée avec cinq joueurs sur douze qui honoraient leur première sélection, la France a repris la tête du groupe K devant leur adversaire du soir. Sans leurs stars évoluant en NBA et en Euroligue, la Lituanie a souffert et n'a jamais semblé être en mesure de rivaliser avec les Bleus malgré le soutien de leur public.

«Wemby» les a tous conquis

«Il joue plus juste : sur ses trois derniers matchs, il a marqué plus de points mais en prenant moins de tirs», avait confié avant la rencontre Vincent Collet, son entraîneur en club et en équipe de France, louant une «capacité d'apprentissage qui sort de l'ordinaire, au-delà de ses ‘skills’ (qualités techniques)».

Celui qui a affolé début octobre l'Amérique lors d'une tournée de promotion de deux matchs avec les «Mets», près de Las Vegas, ne fait qu’impressionner ces derniers temps. Même Shaquille O’Neal, que CNEWS a rencontré à Abu Dhabi, est conquis. Le sélectionneur attend donc «qu'il soit un des leaders de cette équipe».

A noter qu’en cas de victoire lundi à Pau face à la Bosnie, les hommes de Vincent Collet s’assureront d'aller en Asie du Sud-Est l'été prochain pour le Mondial (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon).