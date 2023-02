NBA : quand LeBron James va-t-il battre le record de points de Kareem Abdul-Jabbar ?

LeBron James n'est plus qu'à quelques points du record NBA détenu par Kareem Abdul-Jabbar. Cela pourrait arriver dans la nuit de mardi à mercredi, face au Thunder d'OKC Bucks.

38.387 points. C’est la marque établie par Kareem Abdul-Jabbar à l'issue de son dernier match en carrière NBA, le 23 avril 1989. Un record qui a longtemps paru inatteignable. Plus de trente-huit ans après, LeBron James n'est pourtant plus qu'à 36 petites longueurs et pourrait le dépasser lors de son prochain match, qui opposera les Lakers aux OKC Thunder.

Le seul objectif de la saison 2022-23 ?

Si le «Chosen one» ne réussit pas un gros match face au Thunder, le record devrait alors tomber lors du match suivant, face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo, une des grosses écuries actuelles, ou ensuite, face aux Warriors de Stephen Curry.

Ce dernier cas serait un beau symbole, tant l'équipe de Golden State s'est mise en travers de sa route ces dix dernières années (Trois défaites en finale entre 2015 et 2018).

Pour «King James», le record de KAJ est quasiment le seul objectif restant pour cette saison, qui n'est vraiment pas une partie de plaisir. Actuellement, les Lakers sont hors du Top 10 de la Conférence Ouest depuis le début de la saison et ne devraient pas participer aux Play-offs.

Voici le programme des prochains matchs des Lakers :