Cyclisme : fin de carrière pour Nairo Quintana, disqualifié du dernier Tour de France ?

Disqualifié du dernier Tour de France et sans équipe depuis son départ d’Arkéa-Samsic, Nairo Quintana (32 ans) devrait mettre un terme à sa carrière, ce mercredi, lors d’une conférence de presse, selon des médias colombiens.

Nairo Quintana ne devrait pas remonter sur son vélo. Disqualifié du dernier Tour de France, pour un double contrôle positif au tramadol, et toujours sans équipe depuis la rupture de son contrat avec Arkéa-Samsic, le cycliste colombien, qui fêtera ses 33 ans le 4 février prochain, va mettre un terme à sa carrière lors d’une conférence de presse organisée, ce mercredi, en Colombie. Une sortie un peu forcée pour le grimpeur qui n’a pas réussi à trouver un nouveau défi.

Ces dernières semaines, son nom a pourtant circulé au sein de l’équipe italienne Team Corratec (niveau ProTeam), qui souhaitait en faire son leader sur le prochain Tour d’Italie. Mais les négociations n’auraient pas abouti en raison notamment de son contrôle positif sur la Grande Boucle, qu’il avait initialement terminée à la 6e place. ASO, qui organise le Tour de France, aurait déconseillé aux équipes de recruter Nairo Quintana pour ne pas être privées d’éventuelles invitations sur leurs courses. L’équipe Medellin-EPM a également tenté de s’attacher ses services, mais sans réussite.

Alors qu’il s'était retiré juste avant le départ du dernier Tour d’Espagne, la course en ligne des Championnats du monde en Australie en septembre dernier, avec le maillot de la Colombie sur les épaules, devrait donc rester comme la dernière apparition de sa carrière. En dix ans au plus haut niveau, depuis ses débuts en professionnel au sein de l’équipe Movistar en 2012, il a triomphé sur le Giro en 2014 et la Vuelta en 2016, ainsi que sur le Tour du Pays basque (2013), Tirreno-Adriatico (2015, 2017), le Tour de Catalogne et le Tour de Romandie (2016).

Il a en revanche échoué à inscrire le Tour de France à son palmarès. Deuxième lors de sa première apparition en 2013, il est monté à trois reprises sur le podium (2e en 2013, 2e en 2015, 3e en 2016) et a remporté le classement du meilleur jeune en 2013 et 2015, ainsi que le classement du meilleur grimpeur en 2013. Mais il n’aura jamais réussi à remporter la plus grande course du monde, ni même à porter le maillot jaune.