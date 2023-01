«Il ne veut pas prolonger avec le PSG» : vers un départ de Lionel Messi en fin de saison ?

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi n’aurait plus l’intention de prolonger avec le club de la capitale, selon des médias espagnols. Mais l’entourage de l’Argentin a démenti ces informations.

Une volte-face de Lionel Messi ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’Argentin aurait changé d’avis et n’aurait plus l’intention de prolonger avec le club de la capitale. «A ce jour, Lionel Messi ne veut pas prolonger avec le PSG», a affirmé le journaliste espagnol Gerard Romero lors d’un live sur Twitch. Une prolongation semblait pourtant en très bonne voie et un accord était même sur le point d’être trouvé entre les deux parties, pour que le septuple Ballon d’or poursuive son aventure à Paris, commencée en août 2021.

DIRECTO @JijantesFC





Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.





Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.





La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5 — Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023

Mais la Coupe du monde aurait tout changé. Lionel Messi serait revenu sur sa position depuis le sacre de l’Argentine au Qatar, toujours selon le journaliste, décrit comme proche de la direction catalane. Et les raisons de ce revirement sont multiples. Il serait notamment déçu par sa relation avec les supporters parisiens, et regretterait l’absence d’hommage au Parc des Princes après la victoire de l’Albiceleste au Mondial.

Concernant son futur, il n’aurait pas pris de décision concernant son éventuelle future destination. Et si plusieurs équipes européennes auraient déjà approché le natif de Rosario, un retour au FC Barcelone ne serait pas à «exclure».

Mais ces informations ont rapidement été démenties par l’entourage du joueur. Des proches de Lionel Messi pensent qu’il s’agit d’une manœuvre de diversion du Barça, et espèrent que sa prolongation au PSG sera bouclée très rapidement. Elle pourrait d'ailleurs intervenir dans les prochains jours, mettant ainsi un terme définitif à ce feuilleton.