Ligue 1 : le PSG portera un maillot spécial pour le nouvel an chinois contre Reims

A l’occasion du nouvel an chinois, les joueurs du PSG porteront un maillot spécial avec leur nom inscrit en mandarin lors de la réception de Reims, dimanche 29 janvier, en clôture de la 20e journée de Ligue 1.

Paris perpétue la tradition. Comme depuis plusieurs saisons, le club de la capitale portera un maillot spécial, dimanche, lors de la réception de Reims en Ligue 1 (20e journée) pour célébrer le nouvel an chinois. Les hommes de Christophe Galtier auront notamment leur nom inscrit en mandarin dans leur dos. Des messages publicitaires seront également visibles, alors que plusieurs personnalités chinoises devraient être présentes dans les tribunes du Parc des Princes.

Pour l’année du lapin, l’équipe première du @PSG_inside ainsi que l’équipe @PSGLGD_ vous souhaitent bonheur et prospérité pour l’année à venir ! #ICICESTPARIS pic.twitter.com/oPfEbKvKpl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2023

A l’occasion de cette rencontre face au club champenois, le PSG arborera son nouveau maillot «fourth» porté pour la première fois, jeudi dernier, à Riyad (Arabie Saoudite) lors du match amical remporté contre une sélection de joueurs appartenant aux clubs d’Al-Hilal et Al-Nassr (5-4). A dominante noire avec de multiples rayures de couleur jaune, cette 4e tunique rend hommage «à la ville lumière».

«Le noir rappelle les soirs des grandes affiches au Parc des Princes. Le maillot est traversé de nombreux faisceaux jaunes, dont l’agencement rend un hommage subtil aux poutres illuminées du plus beau monument de la capitale, la Tour Eiffel, qui trône fièrement sur le logo du club», avait indiqué le PSG dans un communiqué.

Avant la venue des Rémois, les coéquipiers de Marquinhos restent sur une défaite en championnat à Rennes (1-0) et ne comptent plus que trois points d’avance sur Lens en tête du championnat et cinq sur l’OM.